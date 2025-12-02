Conmoción en Formosa: estuvo desaparecida una semana y encontraron su cuerpo enterrado

Xiomara Luciana Portillo tenía 16 años. Salió de su casa el 20 de noviembre para ir a ver a su exnovio y la encontraron atadada con alambres y con el rostro desfigurado, aparentemente por la acción de un material corrosivo.

El cuerpo de Xiomara Luciana Portillo, la adolescente de 16 años desaparecida desde el 20 de noviembre, fue identificado tras un complejo procedimiento forense realizado durante varios días. Su cadáver había sido encontrado el 26 de noviembre en un descampado del barrio Procrear, en el límite con 25 de Mayo, Formosa. La autopsia reveló que el cuerpo estaba atado con alambres y con el rostro desfigurado, aparentemente por la acción de un material corrosivo, lo que impidió el reconocimiento visual y demoró la confirmación de su identidad.

La investigación, ahora en el fuero penal, avanza con el análisis de cámaras, antenas, comunicaciones y movimientos, mientras la Justicia no descarta ninguna hipótesis, incluido un posible femicidio. Hay dos personas demoradas, aunque aún no fueron indagadas ni imputadas. La familia se presentará como querellante en la causa.

La desaparición y las últimas horas de Xiomara

La madre de Xiomara denunció su desaparición el 20 de noviembre en la Comisaría Sexta. Ese día, la reconstrucción oficial determinó que la joven salió de su casa cerca de las 3 de la madrugada para ver a un exnovio, también menor de edad, al que llegó en un auto de aplicación. Según el adolescente, Xiomara se retiró aproximadamente a las 4.30 en una moto que pasó a buscarla.

A las 5.29, la adolescente tuvo su último contacto: una llamada con una prima cercana. Horas después, sus mensajes dejaron de entregarse. Se activó el Alerta Sofía, intervino la jueza de menores y se desplegaron operativos judiciales y policiales, además de una alerta amarilla de Interpol.

El 26 de noviembre, un vecino encontró el cuerpo en un predio descampado. La Policía preservó la escena y abrió una causa por homicidio. Se realizaron 11 allanamientos y dos requisas de autos mientras se analizaban cámaras y geolocalizaciones.

La identificación dactilar requirió varios días: los peritos lograron recuperar la huella en la falange del pulgar derecho, gravemente deteriorada. El proceso—explicaron jefes policiales—debió hacerse con tratamientos químicos «en el punto exacto» para no destruir la superficie.

La investigación y los sospechosos

El abogado de la familia, Mario Daniel Ojer, confirmó que hay dos demorados, y que la madre de uno de los sospechosos aportó información relevante. También aclaró por qué inicialmente no se allanó el domicilio del exnovio: la jueza de menores sostuvo que no había indicios suficientes. Luego, con la causa ya en manos del Juzgado Correccional N° 4, sí se avanzó con medidas vinculadas al entorno del menor.

La familia denuncia que circulan acusaciones falsas sobre Xiomara y reclama respeto hacia la víctima. «Ella era una nena de 16 años que no se merecía morir así», dijo su hermana, quien también pidió justicia: «Lo único que queremos es que encuentren al que la mató y que pague».

Los teléfonos de las hermanas y varios dispositivos vinculados al caso serán peritados en los próximos días. Mientras tanto, la autopsia final enfrenta dificultades debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo.

