Caso Loan: operativos en cuatro lagunas terminaron con resultados negativos

El 10 de noviembre comenzó un nuevo operativo de rastrillaje en busca de Loan Danilo Peña, el niño desaparecido el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio. El procedimiento se concentró en cuatro lagunas ubicadas cerca de un campo perteneciente a dos de los siete procesados por la sustracción del menor, pero no arrojó resultados.

La medida fue dispuesta tras la declaración de un testigo protegido que señaló la posible presencia del cuerpo del niño en alguna de esas lagunas y reforzó la hipótesis de un atropello por parte del matrimonio integrado por Carlos Guido Pérez (64) y María Victoria Caillava (54). Según esa versión, los restos habrían sido descartados en zonas cercanas al predio de Pérez, ubicado junto a la ruta provincial 113, aunque sin precisar un punto exacto. El perito José Mazzei, asesor de la familia Peña, ya había solicitado previamente que se rastrillara ese sector.

El operativo, que inicialmente estaba previsto para extenderse durante 50 días y finalmente se completó en 20, estuvo a cargo de agentes del Sistema Federal de Búsqueda de Personas (Sifebu) y del Comando Unificado Corrientes (CUC), junto a Prefectura Naval, Policía Federal, buzos tácticos y bomberos.

Las primeras tres lagunas fueron inspeccionadas con rapidez debido a su tamaño. En la cuarta, las tareas se dificultaron por las malas condiciones climáticas. Tres de esos espejos de agua ya habían sido revisados anteriormente; el restante, no. Pese a la exhaustividad del trabajo, el rastrillaje concluyó sin nuevas pistas sobre el paradero del niño.

Por la desaparición de Loan se encuentran procesados Laudelina Peña, Antonio Benítez, Carlos Pérez, María Victoria Caillava, Mónica del Carmen Millapi, Daniel «Fierrito» Ramírez y el excomisario Walter Maciel. Además, otras diez personas están acusadas de desviar la investigación e influir sobre testigos clave del caso.

