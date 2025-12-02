Alejandra Monteoliva asume como nueva ministra de Seguridad tras la salida de Bullrich

Alejandra Monteoliva se convertirá este martes en la nueva ministra de Seguridad de la Nación, en reemplazo de Patricia Bullrich, quien dejó su cargo para asumir como senadora de La Libertad Avanza. La funcionaria ya presentó su renuncia a la Secretaría de Seguridad y confirmó públicamente el cambio.

El lunes, a través de sus redes sociales, Monteoliva expresó: «Presenté mi renuncia a la Secretaría de Seguridad para asumir mañana como Ministra de Seguridad Nacional. Agradezco al presidente Javier Milei por la confianza y a Bullrich por el liderazgo y el camino compartido».

La flamante ministra destacó la impronta que deja Bullrich al frente del área y señaló que la doctrina basada en «reglas claras, profesionalismo y presencia en el territorio» marcó una línea de trabajo que buscará profundizar. En ese sentido, sostuvo: «Asumo esta nueva responsabilidad con compromiso, continuidad y vocación de servicio».

Mientras tanto, desde la Casa Rosada confirmaron que en los próximos días se enviará al Congreso el proyecto de reforma del Código Penal, uno de los puntos que la gestión de Bullrich venía impulsando.

Comentarios