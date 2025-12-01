Zdero sobre la llegada de Mercado Libre a Chaco: «Es una inversión clave para la provincia»

El gobernador explicó que esta incorporación a la provincia trae 165 puestos de trabajo.

El gobernador Leandro Zdero destacó este lunes la llegada de Mercado Libre a la provincia del Chaco, donde la empresa ya avanza en la instalación de varias naves logísticas destinadas a abastecer a las ciudades de la región. El mandatario calificó el anuncio como «una inmensa alegría» y «un gran logro» para el desarrollo provincial.

Según explicó, la compañía se instalará en un predio provisto por Nexus Capital, que permitirá operar un depósito de gran escala desde el cual se distribuirán paquetes hacia Corrientes, Misiones, Formosa y Chaco. El centro logístico ya logró superar un promedio de 13 mil envíos diarios confirmó el gobernador.

«Esto significa una inversión importante para nuestra provincia», subrayó Zdero, al remarcar el impacto económico y laboral que traerá la presencia de la empresa. En total, la operación generará 165 puestos de trabajo, entre 25 empleos directos y 140 indirectos, vinculados a tareas de transporte, distribución, mantenimiento y servicios asociados.

El gobernador aseguró que el Gobierno continuará promoviendo inversiones que impulsen empleo formal, infraestructura y mejoras en la provincia.

Comentarios