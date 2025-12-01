Sáenz Peña: Denunciaron el robo de un animal del Complejo Ecológico Municipal

Este lunes, autoridades del predio dieron aviso a la Policía sobre el hecho, tras advertir la falta de un ejemplar. Trabajan para determinar qué fue lo que pasó.

En la mañana de este lunes, alrededor de las 10:40, autoridades del Complejo Ecológico Municipal de Sáenz Peña denunciaron la desaparición de un animal dentro del predio.

Según informó el encargado de guardia del turno mañana, el hecho ocurrió en un lapso que va desde el domingo a las 10, hasta este lunes a las 8:30.

Durante ese periodo, personas aún no identificadas habrían sustraído un ciervo hembra, de aproximadamente 30 kilos.

La denuncia fue radicada en la Comisaría Quinta, desde donde se iniciaron las actuaciones correspondientes.

El jefe de la dependencia informó que se trabaja para esclarecer el hecho y determinar las responsabilidades. Desde el Complejo Ecológico señalaron que continuarán colaborando con la investigación.

Fuente:datachaco

