Sáenz Peña: coordinaron criterios de actuación en nocturnidad

1 diciembre, 2025 ACTUALIDAD, LOCALES

La justicia de faltas de Sáenz Peña y la policía acordaron los criterios en función de los cuales trabajaran los temas de nocturnidad y controles preventivos. Además avanzaron en la planificación de una capacitación que tendrá lugar el año que viene sobre confección de expedientes, controles, aprehensión de contraventores e infracciones de tránsito.

 

En la reunión estuvieron presentes la jueza de faltas, Celia Altamiranda, el director de zona interior de Sáenz Peña, Juan Carlos Kowalski y el supervisor de Zona IX, Juan Manuel Colman.

Comentarios

Te Puede Interesar

Detienen a un hombre que circulaba con dos pistolas en el baúl de su moto

[...]

Mineros atrapados en México: Aumento de niveles de agua complica rescate

[...]

Intento de robo y ataque a policías en Pampa Almirón: buscan a un sospechoso armado

[...]