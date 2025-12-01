Sáenz Peña: coordinaron criterios de actuación en nocturnidad

La justicia de faltas de Sáenz Peña y la policía acordaron los criterios en función de los cuales trabajaran los temas de nocturnidad y controles preventivos. Además avanzaron en la planificación de una capacitación que tendrá lugar el año que viene sobre confección de expedientes, controles, aprehensión de contraventores e infracciones de tránsito.

En la reunión estuvieron presentes la jueza de faltas, Celia Altamiranda, el director de zona interior de Sáenz Peña, Juan Carlos Kowalski y el supervisor de Zona IX, Juan Manuel Colman.

