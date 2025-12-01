Sáenz Peña: Cayeron dos personas por el robo del ciervo del Complejo Ecológico

El ejemplar de ciervo axis habría sido faenado para consumo y comercialización.

La Policía del Chaco detuvo este lunes, pasado el mediodía, a dos personas por el robo de un ejemplar de ciervo axis, ocurrido el domingo por la siesta, en el Complejo Ecológico Municipal de Sáenz Peña.

Las detenciones se produjeron pasadas las 13 de este lunes, tras un intenso operativo, y de acuerdo a la información policial, los delincuentes sustrajeron el ciervo axis hembra y lo habrían faenado para consumo y comercialización.

La Policía tomó intervención luego de la denuncia radicada por Jorge García, subsecretario municipal y responsable del Complejo Ecológico.

Según las primeras imágenes de las cámaras de seguridad, el robo ocurrió el domingo alrededor de las 15. Al inspeccionar la zona, agentes de la División Rural detectaron rastros de sangre y un tejido perimetral violentado en el sector norte, hacia el barrio Antonio Zafra.

Siguiendo huellas, restos de pelo y otros indicios, los efectivos recorrieron unos 500 metros entre viviendas, baldíos y cañadas, hasta hallar un balde blanco y vísceras del animal. Con esa información, lograron identificar a los presuntos autores.

Los investigadores establecieron que el ciervo habría sido faenado y que parte de su carne fue consumida y otra comercializada.

En un operativo conjunto, uno de los sospechosos fue detenido en el barrio Santa Mónica, quien reconoció haber recibido el animal y aportó detalles, mientras que el segundo fue aprehendido en el barrio Antonio Zafra.

Ambos fueron trasladados inicialmente a la Comisaría Quinta y luego alojados en la Segunda, por disposición de la Fiscalía en turno, que ordenó su aprehensión por el hecho.

La investigación continúa para determinar si existen más personas involucradas.

