Operativos del fin de semana: incautan armas, secuestran aves silvestres y detienen a un prófugo

La Policía Caminera desplegó este fin de semana una serie de operativos en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de prevenir siniestros viales y reforzar las medidas de Seguridad Vial. Los procedimientos incluyeron controles vehiculares, identificación de personas y verificación de documentación, que derivaron en secuestros, incautaciones y una detención.

Secuestran aves silvestres en la Ruta Nacional 11

En el kilómetro 1014 de la Ruta Nacional N° 11, agentes viales interceptaron a un hombre de 44 años que transportaba aves silvestres sin autorización. Tras la intervención, se dio aviso al Departamento Rural, que tomó participación para continuar con las actuaciones específicas.

Irregularidades en el transporte de ganado

En el Puesto de Control del Puente General Belgrano, personal de Caminera detuvo la marcha de un camión que trasladaba animales vacunos. Durante la inspección, detectaron anomalías en la documentación presentada, por lo que el organismo competente intervino para realizar las diligencias correspondientes.

Incautan un arma de fuego y un arma blanca en Castelli

Otro procedimiento relevante se llevó a cabo en la Ruta Provincial N° 95, a la altura del kilómetro 1286, en Juan José Castelli. Allí, agentes incautaron un arma de fuego de fabricación casera y un arma blanca que eran transportadas por un joven de 18 años. El involucrado fue trasladado junto a los elementos secuestrados a la comisaría jurisdiccional para continuar con las actuaciones legales.

Un detenido por pedido de captura vigente

En el marco del sistema SIGEBI-SIFCOP, tanto en el área metropolitana como en el interior de la provincia, se realizaron identificaciones de personas. Como resultado, un hombre fue detenido al detectarse que presentaba pedido de captura por una causa de violencia de género.

Alcoholemias, actas y otros secuestros

Durante el fin de semana, la Policía Caminera labró 262 actas de infracción, detectó 13 alcoholemias positivas, retiró animales sueltos en la vía pública y secuestró 23 motocicletas por infracciones al Código de Faltas.

Los operativos continuarán en las próximas semanas como parte del plan de control permanente para reforzar la seguridad vial en toda la provincia.

