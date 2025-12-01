Los CICs, comedores y merenderos de Sáenz Peña cerraron el año con una multitudinaria kermés

Con una kermés comunitaria en el predio de Ferichaco, la Municipalidad cerró el año de actividades de los CICs, comedores y merenderos, donde cientos de vecinos mostraron sus trabajos, recibieron certificados y celebraron un año de talleres, aprendizajes y trabajo conjunto.

Con una gran kermés comunitaria realizada en el predio de Ferichaco, la Municipalidad de Sáenz Peña llevó adelante el cierre anual de actividades de los Centros Integradores Comunitarios (CICs), comedores y merenderos de la ciudad. Cientos de familias participaron del encuentro, donde se exhibieron los trabajos realizados durante 2025 y se entregaron certificados de finalización de los talleres y capacitaciones.

Durante la tarde-noche del sábado, vecinos que formaron parte de los distintos espacios municipales pudieron mostrar lo aprendido a lo largo del año, compartir sus producciones y celebrar el crecimiento de las propuestas que funcionan en los barrios.

Los asistentes pudieron recorrer los stands y conocer los trabajos realizados en los diferentes talleres y cursos gratuitos que ofrece el municipio, entre ellos: repostería, peluquería, electricidad, gestoría del automotor, refrigeración, manualidades, artesanías con materiales reciclables, carpintería, entre otros oficios y actividades formativas.

El año concluyó con un balance positivo para los Centros Integradores Comunitarios, comedores y merenderos de la ciudad. Cada espacio sostuvo actividades de acompañamiento, formación y contención social que permitieron que niños, jóvenes y adultos aprendan nuevas habilidades, se capaciten y encuentren oportunidades para mejorar su calidad de vida.

