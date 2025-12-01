Jubilados: confirman un bono de $70.000 para diciembre 2025 y la mínima supera los $410.000

El refuerzo extraordinario eleva el ingreso de quienes cobran la mínima y completa el esquema de ayudas que el Gobierno viene otorgando para compensar la pérdida de poder adquisitivo en el tramo más bajo del sistema previsional.

El Gobierno nacional oficializó un refuerzo extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo. La medida quedó establecida en el Decreto 848/2025 , publicado en el Boletín Oficial este lunes 1 de diciembre, y busca atenuar la pérdida de poder adquisitivo acumulada en el último año.

El pago completa el esquema de bonos que el Ejecutivo implementa desde enero de 2024 para acompañar a los ingresos más bajos del sistema previsional. Según el texto oficial, estos refuerzos resultan indispensables para amortiguar el impacto económico generado por la aplicación de la Ley 27.609.

El bono alcanzará a los titulares de prestaciones contributivas administradas por Anses, a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a quienes cobran pensiones no contributivas por vejez, invalidez o por ser madres de siete hijos o más.

El decreto aclara que el monto no estará sujeto a descuentos, no será computable para otros conceptos y, en caso de pensiones compartidas, se considerará un único beneficio.

Cómo quedará la jubilación mínima en diciembre

El refuerzo se suma al incremento del 2,34% aplicado sobre los haberes, correspondiente a la inflación de octubre según el Índice de Precios al Consumidor Nacional.

Con esta actualización, el haber mínimo garantizado asciende a $340.879,59 desde diciembre.

Sumado el bono de $70.000, quienes perciben la mínima cobrarán un total de $410.879,59 en el mes.

Montos actualizados para otras prestaciones

El ajuste también alcanza a la Prestación Básica Universal (PBU), que sube a $155.936,86.

En tanto, la PUAM queda fijada en $272.703,67.

Para los beneficiarios cuyos haberes superen el mínimo, el bono se calculará de modo tal que la suma total no exceda el tope previsto por el decreto.

Fuente:datachaco

