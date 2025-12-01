Instalan nueva bomba para mejorar el abastecimiento de agua al interior

Desde Sameep indicaron que el equipo entrará en funcionamiento durante la primera quincena de diciembre.

La empresa Sameep avanza en la instalación de una nueva bomba vertical de 1.000 m³/h destinada a reforzar la impulsión desde la cisterna de Presidencia Roque Sáenz Peña hacia la línea del Primer Acueducto del Interior, que abastece a Villa Ángela.

El equipo ya fue emplazado en su ubicación definitiva, mientras que en paralelo se ejecuta la colocación de la cañería que permitirá la vinculación con el Primer Acueducto.

Desde la empresa Sameep indicaron que ee estima que la bomba entrará en funcionamiento durante la primera quincena de diciembre.

«El objetivo de este nuevo equipo es tener todas las instalaciones en condiciones para garantizar una mejor calidad del recurso tratado, impulsado desde Sáenz Peña hasta Villa Ángela», afirmaron oficialmente, y agregaron que «la meta es llegar con niveles de potabilización acordes a la demanda de la población, especialmente en los meses venideros, cuando la temperatura aumenta considerablemente».

Asimismo, señalaron que Eel nuevo equipamiento permitirá incrementar el caudal que se impulsa hacia el interior provincial, manteniendo la calidad del recurso tratado y reduciendo las variaciones del servicio en los sectores más alejados de la red».

