Fin de semana movido en Sáenz Peña: 11 motos secuestradas y detenciones clave

El jefe del Departamento 911 de Sáenz Peña, comisario Ramón Zarza, informó que el fin de semana dejó un intenso despliegue de operativos preventivos y de control en distintos puntos de la ciudad. Como parte del dispositivo «antiwileros», se secuestraron 11 motocicletas por escapes modificados para realizar «cortes», luces adulteradas y falta de documentación. En el procedimiento participaron el Municipio local y la Policía Caminera.

Detención de «Coco Moya» y un menor

Durante la madrugada del domingo, en el barrio Evita, la policía detuvo al conocido «Coco Moya», quien estaba acompañado por dos jóvenes, uno de ellos un menor de 14 años. Según informó Zarza, el grupo había ingresado a una vivienda, ocasionó daños y sustrajo un horno eléctrico. El comisario recordó que Moya «tiene entre seis y siete ingresos previos a distintas comisarías» y que recientemente había recuperado la libertad, estando actualmente procesado.

Otro arresto por robo: cayó «Avioncito»

En otro operativo, esta vez en el barrio Tiro Federal, personal del 911 aprehendió al joven conocido como «Avioncito», quien cumplió 18 años recientemente y posee múltiples antecedentes por delitos contra la propiedad. De acuerdo con el informe policial, había ingresado a una vivienda tras romper una puerta y sustrajo una bomba a diafragma y prendas de vestir.

Más aprehensiones e infracciones

Zarza añadió que durante el fin de semana también se realizaron numerosas aprehensiones por infracciones al Código de Faltas, entre ellas personas con pedidos de captura vigentes. Dos de los detenidos tenían causas por violencia de género y otro estaba señalado por un hecho de hurto.

