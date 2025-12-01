El Gobierno presentó detalles del nuevo Código Penal

Propone endurecer las penas para delitos graves y casos de corrupción.

Patricia Bullrich y Manuel Adorni presentaron este lunes, en la Casa Rosada, el nuevo proyecto para la modificación del Código Penal, que llegará al Congreso para ser tratado en sesiones extraordinarias.

La iniciativa, que aún está abierto a cambios, propone endurecer las penas para delitos gravos y casos de corrupción, al tiempo que podría incluir la eliminación de la figura de femicidio como agravante.

En ese sentido, el jefe de Gabinete sostuvo que «un proyecto de país en serio necesita trascender la libertad del gobierno de turno, que las políticas de seguridad estén talladas en piedra», y agregó: «La reforma viene a poner orden, donde antes reinaba la barbarie, la doctrina es clara: el que las hace, las paga, se pone fin a la doctrina zaffaronista».

«No importa cuánto se escondan, serán perseguidos. Y para quienes delinquen en función pública, perderán la jubilación de privilegio», afirmó, y remarcó: «Poco a poco las calles dejarán de ser tierra libre para el crimen».

Por su parte, Patricia Bullrich sostuvo que «el Congreso va a tener una misión histórica», y agregó: «Los Códigos no se cambian todos los días, son cuerpos complejos y la Argentina tiene un Código que ha tenido un montón de modificaciones, de parches y, además, está pensado para 1921».

«En primer lugar, dar vuelta la realidad de quienes eran los más favorecidos por el Código, los delincuentes, violadores y asesinos. A partir de ahora los favorecidos van a ser la sociedad y las victimas. Este cambio es un cambio de doctrina», insistió la ministra saliente.

LOS PUNTOS MÁS IMPORTANTES DEL PROYECTO

Patricia Bullrich destacó los puntos que tendrán cambios en el Código Penal en el sistema de penas:

Cambio en las penas de los homicidios: los simples hasta ahora tienen una pena de hasta 25 años, ahora va a pasar a pena máxima de 30 años.

En el caso de los agravantes dentro del delito de homicidio -al que le corresponde perpetua- se va a tomar en cuenta: si se trata de un magnicidio, si matan a una autoridad de un instituto educativo en función, si las víctimas son menores de 16 años o adultos mayores.

Lesiones por conducción imprudente: la pena actual es de 1 a 3 años, y agravada de 2 a 4. En el nuevo Código cambia de 2 a 6 años, simple, y agravada de 3 a 6 años.

Abuso del uso de armas: para quienes porten armas, sin permiso correspondiente, va a haber una condena taxativa, concreta.

La ejecución de las condenas: se buscará que se cumplan las penas completas.

Las condenas a perpetua no van a tener límite temporal. Si se le suman los años, quienes cometan delitos graves pueden tener condenas muy altas.

Cambios en el concepto de legítima defensa: cambiará la presunción en favor de quien se defiende. Las víctimas van a tener una posibilidad de intervenir en todo momento.

El Código será aplicable a todas las provincias.

Cuando el condenado cumpla su pena o reciba salidas transitorias, la víctima será la primera en enterarse.

Serán imprescriptibles los delitos graves y gravísimos, tales como homicidio agravado, abuso sexual en todas las modalidades, sustracción de menores, trata de personas, procesos contra organizaciones criminales, terrorismo, tráfico y contrabando de estupefacientes. Estas serán de cumplimiento efectivo y el 82% de los casos van a ser con prisión efectiva.

Los funcionarios que sean condenados por delitos de corrupción no podrán acceder a su jubilación de privilegio.