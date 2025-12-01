Educación remarcó que la tramitación de títulos es gratuita y denunció «falsos gestores»

Los alumnos no deben abonar nada por estas gestiones y se realizan directamente con las autoridades de los establecimientos, sin intermediarios, subrayaron.

Ante la existencia de falsos gestores que pretenden cobrar por la tramitación de títulos, el Ministerio de Educación de la Provincia remarcó que todas las gestiones referidas a la legalización y registro de analíticos y títulos digitales son totalmente gratuitas para egresados del nivel Secundario, la modalidad de ESJA (ex BLA) y de nivel Superior, con validez nacional, tanto de gestión estatal, social como privada.

Asimismo, aclaró que las autoridades de los establecimientos educativos son las responsables de la confección de títulos y de elevar los mismos a la Dirección General de Títulos y Equivalencias, para su legalización y registro sin intermediarios. Por dichos trámites los alumnos no deben abonar nada.

En este sentido, advirtió de la existencia de «falsos gestores, que en forma virtual y de manera engañosa, prometen realizar la gestión de títulos a cambio de una retribución monetaria», señalando que se trata de una práctica ilegal.

