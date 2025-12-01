De cara a Navidad, Argentina tiene los juguetes más caros de la región

El Gobierno anunció una reducción de aranceles de importación para 14 categorías de juguetes, entre ellas, triciclos, muñecos, patinetas y bloques de construcción, con el objetivo de aumentar la competencia y forzar una baja en los elevados precios locales.

La medida llega en la previa de la temporada de Navidad, para alinear los valores al nivel del Mercosur.

La administración libertaria informó que la rebaja lleva los aranceles del 35% al 20%, revirtiendo así un incremento considerado arbitrario que se mantenía desde hacía 13 años.

Con esta modificación, los valores quedan alineados con los del Mercosur, lo que, según la administración, permitirá dinamizar el mercado e incrementar la oferta disponible en el país.

La decisión se sustenta en una comparación regional que muestra que Argentina posee los juguetes más caros del subcontinente. Las diferencias de precios frente a países vecinos y otros mercados latinoamericanos son contundentes.

En el caso de los muñecos transformables, un mismo modelo de una franquicia internacional que en Argentina cuesta $60.000, se vende a $15.000 en México, un 75% más barato, y a $20.000 en Brasil y Chile, un 67% más barato.

Para los bloques de construcción, un set que se ofrece a $50.000 en Argentina puede conseguirse por $25.000 en Chile y México, una brecha de 50%.

Las muñecas también muestran fuertes distorsiones: el mismo producto que aquí vale $50.000, en Brasil se consigue por $35.000, equivalente a un 30% menos.

Finalmente, los patines infantiles que en el mercado local cuestan $87.000 pueden encontrarse a $50.000 en otros países de la región, una diferencia del 42,5%.

Con esta rebaja arancelaria, el Gobierno espera que una mayor presencia de productos importados genere presión competitiva y contribuya a moderar los precios antes de las compras de fin de año.

Comentarios