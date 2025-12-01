¿Cuándo se cobra el aguinaldo de diciembre 2025 en Argentina?

La Ley de Contrato de Trabajo establece que la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario en el país deberá abonarse en el último mes del año.

El aguinaldo, conocido formalmente como Sueldo Anual Complementario (SAC), es un ingreso adicional obligatorio para los empleados formales y jubilados en Argentina. Este derecho, regulado por la Ley de Contrato de Trabajo, contempla el pago del 50% del sueldo mensual más alto percibido durante el semestre, tanto en el sector público como privado.

La legislación establece que la segunda cuota del SAC, correspondiente al segundo semestre, debe abonarse a más tardar el 18 de diciembre de 2025. Se dispone de un margen adicional de hasta cuatro días hábiles para la acreditación bancaria, lo que extiende la fecha límite al 24 de diciembre de 2025.

Este esquema rige tanto para trabajadores activos como para jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), quienes perciben el beneficio bajo el nombre de Prestación Anual Complementaria en los mismos plazos. La transferencia puede verse afectada por cuestiones administrativas o bancarias, pero los empleadores deberán asegurarse de cumplir con este plazo máximo legal.

Cómo se calcula el aguinaldo de diciembre

El aguinaldo se calcula sobre el 50% del salario mensual más alto recibido entre julio y diciembre. Para determinar el monto correcto, se deben seguir los siguientes pasos:

Identificar el salario mensual más alto del semestre, sumando todos los conceptos remunerativos (sueldo básico, horas extras, comisiones y adicionales sujetos a aportes y contribuciones).

Calcular la mitad de ese ingreso.

Cuando el trabajador no haya completado los seis meses del semestre (por ingreso reciente o egreso anticipado), el aguinaldo se liquida de forma proporcional. La fórmula es:Tomar la mejor remuneración mensual y dividirla por dos.

Multiplicar el resultado por la cantidad de meses efectivamente trabajados.

Dividir el resultado por seis.

De esta manera, cada cuota corresponde al 50% del sueldo más alto del semestre, proporcionando un mecanismo igualitario y transparente para todos los empleados, sin importar la carga horaria ni la antigüedad.

