Cronograma de pagos: cuándo se acreditan los sueldos de la administración pública

El Gobierno provincial dio a conocer el calendario de pago de haberes correspondiente a noviembre, que se desarrollará entre el 2 y el 3 de diciembre.

Los jubilados y pensionados cobrarán el martes 2. Desde las 21, los sueldos estarán disponibles en cajeros automáticos del Nuevo Banco del Chaco (NBCH); mientras que la atención por ventanilla quedará habilitada al día siguiente.

Para el personal activo de la administración pública provincial, el depósito está previsto para el miércoles 3, con disponibilidad en cajeros a partir de las 21.

Desde la administración provincial señalaron que el esquema apunta a mantener un proceso de pago ordenado y seguro para trabajadores y beneficiarios.

