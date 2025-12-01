Comida envenenada y animales muertos en Laguna Blanca: vecinos denunciaron la situación

Vecinos alertaron que desconocidos arrojan embutidos envenenados en un campo lindante al casco urbano, lo que ya provocó la muerte de varias mascotas. Las denuncias continúan y la Fiscalía Rural y Ambiental interviene en el caso.

Efectivos de la División Rural de Colonia Popular acudieron a Laguna Blanca tras la llamada de un vecino, quien alertó que desconocidos estaban arrojando embutidos envenenados en un campo privado lindante al casco urbano, provocando la muerte de perros y gatos.

El denunciante se comunicó en la noche del domingo con los agentes y explicó que este problema comenzó hace dos semanas. En esa línea, señaló que ya el 18 de noviembre había radicado un escrito penal, con intervención de la comisaría jurisdiccional, que derivó en la aprehensión de un sospechoso por una causa caratulada como «supuesto maltrato animal».

A pesar de las denuncias, estos hechos aberrantes continuaron sucediendo y, durante la tarde de este domingo, murió una cachorra de cinco meses perteneciente a una vecina de la localidad.

Los rurales invitaron a los damnificados a formalizar nuevamente la presentación por escrito. Además, se dio intervención a la Fiscalía Rural y Ambiental, desde donde se dispuso elevar el informe y remitir las actuaciones a la comisaría de la zona por cuestiones de competencia.

