Cayó un árbol dentro de la Escuela Normal: hubo daños materiales e interrupción del tránsito

Un árbol se desplomó durante la mañana de este lunes sobre la calle Santiago del Estero, frente a la Escuela Normal Sarmiento, provocando daños materiales y obstruyendo el tránsito en la zona. No se registraron personas lesionadas.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:50, cuando personal de la División Caminantes fue comisionado al lugar tras el aviso de vecinos. Al arribar, los agentes constataron que una parte del árbol ubicado dentro del predio escolar se quebró y cayó sobre el muro perimetral del establecimiento y la calzada.

La caída impactó además sobre un Renault Sandero gris que se encontraba estacionado. Su propietaria, una mujer de 51 años, confirmó que no sufrió lesiones.

La vicedirectora de la institución, Carolina Bernardi, aseguró que dentro de la escuela no hubo heridos y que el hecho ya fue comunicado a las autoridades educativas.

Ante la situación, se solicitó intervención del personal municipal, para realizar tareas de limpieza y desvíos del tránsito hasta despejar la zona afectada.

Según el informe policial, el episodio dejó únicamente daños materiales, tanto en el vehículo como en parte del muro perimetral del establecimiento.

Comentarios