Buscan desesperadamente a Lurdes Rodríguez, chaqueña desaparecida en Florianópolis

La Policía investiga la desaparición de Lurdes Leonor Rodríguez, una joven chaqueña de 25 años que desde septiembre se encontraba viviendo y trabajando en la ciudad de Florianópolis, Brasil, y cuyo paradero es desconocido desde el pasado 26 de noviembre.

La denuncia fue radicada por su madre, quien explicó que su hija mantenía comunicación diaria —o, como máximo, día por medio— desde que se instaló en Brasil, ya que Lurdes la dejó a cargo de sus hijos y siempre se contactaba para saber de ellos. La última interacción fue el 26 de noviembre, y desde entonces no responde mensajes ni llamadas.

La mujer contó que desconoce la dirección exacta donde vivía la joven. Sólo sabe que trabajaba en un bar-restaurante llamado «Meat-Shop». Ante la falta total de contacto, decidió acudir a la Justicia.

Según la descripción aportada, Lurdes es de contextura delgada, tez morena, 1,63 metros de altura aproximadamente, cabello castaño lacio y largo, y ojos marrón claro. Tiene una cicatriz horizontal en la frente y varios tatuajes distintivos:

En la mano derecha, entre el pulgar e índice, un Saturno de colores.

En el antebrazo derecho, una cinta negra con una flor.

En el brazo derecho, bajo el hombro, una figura de una chica.

En el hombro derecho, el símbolo de Acuario.

En el tobillo izquierdo, una cinta negra.

Bajo el pecho y extendiéndose hacia las costillas, una mándala.

La joven usa redes sociales bajo los nombres Lurdes LR (Facebook), Luly Rodríguez (Instagram) y un usuario similar en TikTok. También posee dos teléfonos registrados en Argentina: 3725-455486 y 3725-414366.

fuente.diariochaco

Comentarios