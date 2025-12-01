Brasil: un joven murió tras ingresar a la jaula de una leona en un zoológico

Gerson do Melo Machado, con antecedentes penales y esquizofrenia, falleció por las mortales heridas del felino. El caso está bajo investigación y se cree que fue un suicidio.

Un parque zoológico de Brasil se convirtió este domingo por la mañana en el escenario de una tragedia luego de que un joven de 19 años muriera tras ingresar deliberadamente a una jaula de una leona.

La víctima, identificada como Gerson do Melo Machado, escaló un muro de más de seis metros y descendió por el tronco de un árbol para acceder al área restringida. El felino arrastró con sus garras y lo atacó hasta la muerte.

El hecho, que quedó registrado en video por visitantes ocasionales del parque, sucedió en el Parque Zoobotánico Arruda Câmara, conocido como Bica, en João Pessoa, al nordeste de Brasil.

Según la información oficial, Machado burló las medidas de seguridad y accedió de forma rápida y sorpresiva al recinto de los leones.

Las autoridades confirmaron que el joven murió en el acto debido a las graves heridas provocadas por el felino.

Por su parte, la bióloga del parque, Marilia Maia, confirmó en la red social del zoológico que la leona llegó agitada y que al momento del ataque «presentó un comportamiento natural de su especie» y que no atacó a la víctima por alimentación.

El político brasileño Matheus Laiola, exjefe de policía del departamento de protección ambiental de Curitiba, señaló en sus redes sociales que la leona actuó por instinto y defensa, y que este tipo de tragedias ocurren cuando se ignoran los límites básicos de seguridad, poniendo en riesgo tanto la vida humana como la del animal.

Por su parte, el municipio de de João Pessoa informó que, a pesar de los protocolos y barreras existentes, el ataque no pudo evitarse y el parque fue cerrado de inmediato.

El caso se encuentra bajo investigación policial, que contempla la hipótesis de un posible acto suicida, dada la historia personal y el estado previo de la víctima, quien tenía un diagnóstico de esquizofrenia, además de poseer antecedentes penales. Además, era fanático de los leones.

