Una nena de 13 años fue atacada con una escoba en llamas: sufrió quemaduras en la cara

Una violenta pelea entre dos adolescentes de 13 años en el barrio El Dique, en Ensenada, terminó con una de ellas hospitalizada con quemaduras en el rostro, el labio, el cuello y las fosas nasales. La agresora, también de 13 años, habría utilizado una escoba encendida para atacar a su vecina.

El episodio ocurrió frente a las viviendas de ambas, en la intersección de las calles 36 y 123, donde la agresora estaba quemando hojas y basura en la vía pública. Según testigos, la discusión comenzó por el humo y rápidamente escaló hasta que la menor prendió fuego la escoba y se la arrojó a la víctima.

La chica herida fue trasladada por un particular al Hospital Gutiérrez, donde los médicos constataron las lesiones y realizaron las primeras curaciones. De acuerdo con lo informado por el profesional que la atendió, la adolescente será derivada a un centro de mayor complejidad para un seguimiento especializado, dado el riesgo de complicaciones por las quemaduras.

La madre de la víctima relató a la Policía que el conflicto se originó por la quema iniciada por la otra menor y que la agresión ocurrió de forma inmediata. Ambas familias viven justo frente a frente.

La UFI de Menores en turno y el Servicio Local de Ensenada intervinieron en el caso. Además, se iniciaron actuaciones de oficio para determinar responsabilidades, evaluar el contexto familiar y avanzar con la investigación del hecho.

Comentarios