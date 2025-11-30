Un hombre de 56 años fue brutalmente atacado durante un robo

La víctima recibió varios puntazos de cuchillo en su cabeza, cuando intentaban robarle el celular.

Un hombre de 56 años fue atacado brutalmente durante una ocasión de robo, el sábado por la noche, cuando caminaba sobre calles Vieytes y 9 de Julio, en Charata.

El damnificado relató que fue interceptado, cerca de las 20:15, por un ladrón al que reconoció como «Maxi» Barrientos, que sería vecino suyo, y que intentó robarle el teléfono celular.

Ante la negativa, el delincuente comenzó a agredirlo con puntazos de cuchillo en la cabeza, ocasionándole varios cortes.

La víctima fue trasladada al hospital local y se encuentra fuera de peligro, tras ser diagnosticada con heridas punzocortantes en la región occipital. El malviviente habría escapado de la escena y la fiscalía en turno ordenó la búsqueda y arresto del mismo, teniendo información de su paradero en calles Patricios y San Lorenzo.

