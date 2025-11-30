Sameep refuerza el suministro de agua en Taco Pozo con nuevas conexiones

Respondiendo a las demandas de los usuarios en toda la provincia y con el objetivo de garantizar un servicio óptimo, Sameep ejecutó la conexión de 250 metros de cañería desde la perforación ubicada en el predio de Nuestra Señora de la Misericordia hasta la Planta Potabilizadora de Taco Pozo.

Las tareas se realizaron en el predio mencionado y se integraron al sistema junto a dos perforaciones existentes, además de otra ubicada en el barrio Mocoroa. Esta suma de aportes permitirá mejorar el caudal y reforzar la distribución de agua en toda la localidad.

“Es indispensable llevar adelante intervenciones inmediatas que impacten directamente en una mejor calidad de vida de la comunidad de esta zona, sobre todo en esta época del año con altas temperaturas”, explicó el vocal de Sameep, Cdor. Rubén Custiniano.

El funcionario añadió que,“este tipo de acciones permite garantizar un servicio confiable, estable y sostenible en la localidad”. Finalmente, el coordinador de Zona II, Ing. José Martín, destacó: “Trabajamos para responder de manera inmediata y dar soluciones concretas a las demandas de los usuarios e instituciones de toda la provincia”.

Sameep continúa avanzando en la optimización de los sistemas de agua potable en el interior provincial, priorizando obras que garantizan acceso, regularidad y calidad para todas las comunidades chaqueñas.

Comentarios