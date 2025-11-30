Resistencia: una mujer fue atacada por su pareja y sus dos hijos

Ocurrió en el barrio 10 de Mayo, el sábado por la tarde.

Una mujer fue atacada por su pareja y sus dos hijos, el sábado por la tarde, en el barrio 10 de Mayo, en Resistencia. La víctima, de 39 años, fue encontrada con lesiones visibles y fue puesta en resguardo.

En el lugar encontraron al hombre que le propinó la golpiza, identificado como J.L.G., de 43 años, junto a uno de sus hijos, N.J.O., de 20 años. El tercer agresor, J.L.G., de 20 años, logró darse a la fuga cuando arribó el móvil policial.

Tras realizar la denuncia formal, la mujer fue atendida por el personal de Medicina Legal, mientras que los dos violentos fueron puestos bajo arresto, mientras continúa la búsqueda del tercer implicado.

