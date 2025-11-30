Quiénes llegan a la Legislatura: este lunes juran los nuevos diputados del Chaco

La Legislatura chaqueña realizará este lunes a las 18 la sesión preparatoria en la que tomarán juramento los 16 diputados electos que integrarán la Cámara de Diputados durante el período 2025-2029. El acto se llevará a cabo en el Recinto de Sesiones «Deolindo Felipe Bittel» del Poder Legislativo.

En el inicio, el Cuerpo deberá elegir al presidente provisional. Luego se conformará la Comisión Especial de Poderes, encargada de analizar las condiciones de incorporación de los legisladores electos. Una vez aprobado ese trámite, los nuevos diputados quedarán formalmente incorporados.

Posteriormente, la sesión avanzará con la elección de las autoridades del Poder Legislativo, tal como establece el artículo 116 de la Constitución Provincial. Finalmente, se fijará día y hora de las sesiones ordinarias correspondientes al período legislativo 2026.

Quiénes son los 16 diputados que asumirán este lunes

CHACO PUEDE + / LA LIBERTAD AVANZA

Julio César Ferro

Abogado por la UNNE y magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Austral. Ex subsecretario de Legal y Técnica de la Secretaría General de la Gobernación.

Adelaida Susana Maggio

Profesora de Biología, exintendente de Santa Sylvina durante tres períodos y referente educativa del sudoeste chaqueño.

Adrián Favio Zukiewicz

Licenciado en Administración, 28 años, oriundo de Castelli. Emprendedor privado y militante de La Libertad Avanza desde sus inicios.

Carina Gabriela Botteri Disoff

Abogada. Ex ministra de Desarrollo Humano y actual vocal del Centro de Formación y Capacitación en Administración Pública.

Jorge Fernando Gómez

Abogado penalista, ex fiscal y ex ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos. También integró el Consejo de la Magistratura.

Alexis Mayra Yael Jarenko

Profesora de Historia y Técnica en Turismo. Vinculada a proyectos de desarrollo local y al impulso de ideas liberales desde Colonia Elisa.

Iván Joaquín García

Farmacéutico y técnico químico. Presidente de Laboratorios Chaqueños S.A., ex concejal de Villa Ángela y actual titular de la Juventud Radical.

María Elena Rodríguez

Maestra jardinera rural. Ex concejal de Sáenz Peña con fuerte perfil educativo y territorial.

FRENTE CHACO MERECE MÁS

María Luisa Chomiak

Actual diputada nacional, ex intendente de Charata y con amplia trayectoria parlamentaria y ejecutiva.

Pío Oscar Sander

Intendente de Castelli y dirigente con arraigo en El Impenetrable. Experiencia en gestión municipal.

Katia Blanc

Abogada. Ex subsecretaria de Economía Social, ex concejala y referente del Frente Renovador. Promotora de políticas de formación laboral.

Luciano Moser

Licenciado en Administración, docente universitario, con perfil técnico-económico y experiencia como asesor legislativo.

Elda Insaurralde

Ex diputada provincial, ex secretaria de Gobierno de La Leonesa y ex vicepresidente del Instituto de Cultura. Amplia experiencia multisectorial.

Sebastián Benítez Molas

Dirigente con trayectoria en áreas estratégicas de gobierno, coordinación política y gestión municipal.

FRENTE PRIMERO CHACO

Atlanto Honcheruk

Productor agropecuario, empresario y dirigente histórico de Villa Berthet. Ex intendente, diputado nacional, provincial y constituyente en 1994.

Magda Ciles Luciana Ayala

Abogada, intendente de Barranqueras desde 2019. Ex concejal, con gestión enfocada en modernización y servicios locales.

Comentarios