¿Qué pasa con el tiempo? Hay alerta naranja por tormentas fuertes

Este domingo, desde las 8.52, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja por tormentas fuertes en toda la parte sur del Chaco. La advertencia regirá solo por la mañana, aunque para el lunes indica que estará vigente un alerta amarillo en toda la provincia.

Según el informe, el área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán provocar principalmente abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 90 km/h y ocasional caída de granizo.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 100 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual.

De esta manera, se esperan tormentas de variada intensidad durante todo este domingo, con una temperatura mínima de 22º y una máxima de 29º.

Para el lunes, se estima que continuará la inestabilidad con tormentas fuertes por la madrugada y la mañana, tormentas por la tarde y chaparrones por la noche. La temperatura oscilará entre los 21º y los 27º.

