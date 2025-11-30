Le robaron el perro de la vereda y lo hallaron horas después en Villa Río Negro

Una mujer de Resistencia recuperó este sábado por la noche a su perro, un bulldog francés de nueve años, que había sido robado horas antes desde la vereda de su casa. El hecho ocurrió en calle Formosa al 100 y fue denunciado en la Comisaría Segunda Metropolitana, donde la dueña, L. Zaragoza, informó que dos hombres en moto se llevaron al animal durante la tarde.

La División de Delitos contra la Propiedad inició la búsqueda a través de entrevistas a vecinos y el análisis de cámaras de seguridad, por lo que los investigadores lograron reconstruir el recorrido de los sospechosos, que terminó en la zona de La Isla, en Villa Río Negro.

Tras patrullar el barrio y hablar con distintos residentes, el personal policial llegó hasta la vivienda donde estaba el perro. Allí se entrevistaron con M. A. (44), quien dijo haber comprado el animal «de buena fe» y lo entregó de manera voluntaria, a la vez que accedió a realizar la declaración correspondiente.

El bulldog fue secuestrado y trasladado al Departamento Investigaciones Complejas. Con intervención del equipo fiscal de turno, se dispuso que el perro fuese devuelto a su dueña.

Comentarios