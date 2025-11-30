La Policía de Sáenz Peña salvó la vida de una niña que se desvaneció en la calle

El hecho ocurrió cuando la menor se descompensó mientras caminaba con su familia.

La Policía de Sáenz Peña salvó la vida de una menor que se desvaneció en plena calle esta siesta. El hecho ocurrió este domingo alrededor de las 15:25, personal de la Comisaría Primera de Sáenz Peña salvó la vida de una menor que se había descompensado mientras su familia caminaba por el barrio Sagrado Corazón.

Mientras los efectivos realizaban tareas investigativas en la zona, vieron a un hombre corriendo desesperado con la niña en brazos. Al acercarse, constataron que la menor se encontraba inconsciente.

Una agente con conocimientos de enfermería verificó que la niña no presentaba signos vitales y, de inmediato, fue trasladada en el móvil hacia el Hospital 4 de Junio. Durante el trayecto, la uniformada realizó maniobras de reanimación, logrando que la pequeña recuperara los signos vitales antes de llegar al centro de salud.

La niña fue recibida por el equipo médico de guardia, que continuó con la atención y logró estabilizarla.

