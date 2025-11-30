La Poceada quedó vacante y el pozo creció a más de $ 312 millones

Ningún apostador completó los cinco números; sin embargo, 49 personas acertaron cuatro números y cada una se llevó $ 541.515,37.

El sorteo de la Poceada chaqueña realizado en la noche de este sábado terminó con un nuevo pozo vacante. Se trató del sorteo N° 2239 que concluyó sin ganadores y dejó el pozo principal vacante. Así, el monto acumulado volvió a crecer y este martes se pondrá en juego más de $ 312 millones.

Los números ganadores de la suerte de esta edición fueron: 00, 03, 47, 48, 62, 68, 71, 79, 80 y 92. Si bien ningún participante logró acertar los cinco números, unas 49 personas acertaron cuatro números y cada una se llevó $ 541.515,37.

Además, 1338 apostadores ganaron $ 4957,82, tras acertar tres números y unas 16390 personas cumplieron con el mínimo de aciertos para recuperar su apuesta y salvaron la jugada.

Con un pozo aproximado de $ 312.758.826,60, la Poceada volverá a sortearse este martes a las 21.

