Escapó de su casa en Corrientes para verse con un desconocido y fue asaltada en Barranqueras

Una menor de edad, de 13 años, era buscada desde el sábado en Corrientes, luego de que su madre realizara la denuncia por su desaparición en la Comisaría de la Mujer y Menor, en la capital de esa provincia.

La misma fue encontrada este domingo, cerca de las 7, en estado de nerviosismo sobre avenida San Martín al 1661, en Barranqueras. Fue asistida por un vecino de la zona, que la vio deambulando. Al acercarse, la menor le informó que le habían robado el teléfono celular.

El ciudadano, mayor de edad, dio aviso a la Comisaría Primera de Barranqueras, que tras asistir a la joven y cargar sus datos en el sistema de identificación, encontraron la alerta de búsqueda emitida desde Corrientes, por la división Desaparición de Personas.

Con esto, la joven detalló que en horas del sábado escapó de su casa para encontrarse con un hombre del cual desconoce datos, pero que finalmente fue víctima de un robo. La fiscalía interviniente se contactó con los organismos correntinos, dando paso a la restitución de la menor a su domicilio.

