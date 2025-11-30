El Gobierno tomó distancia de Tapia y aclaró que no avanzará sobre la AFA

El Gobierno dejó trascender que no intervendrá la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a pesar de que continúa en disputa con Chiqui Tapia.

Sin embargo, desde Nación demostraron su postura tras la disputa entre el presidente de la AFA y Estudiantes por el trofeo otorgado a Rosario Central. Es así que el oficialismo publicó tres fotos distintas con camisetas de Estudiantes, en una de ellas estaba junto al canciller de Israel, Gideon Saar.

A pesar de la complejidad que implica intervenir en la Asociación, Javier Milei y Patricia Bullrich, la exministra de Seguridad, anticipó que una vez que asuma como senadora estudiará la situación de la casa madre del fútbol argentino.

Bullrich adelantó que «hay irregularidades en la AFA» y dijo que las investigará desde la Cámara Alta. También se esperan gestos por parte del Banco Central y de la Dirección General Impositiva (DGI).

Javier Milei anticipó que no viajará este viernes a Washington para participar del sorteo del Mundial 2026, por lo que no habrá foto con «Chiqui» Tapia y Gianni Infantino, presidente de la FIFA, junto a la Copa del Mundo.

Desde Casa Rosada saben de la influencia que tiene Tapia para con el presidente de la FIFA y también son conscientes del buen vínculo que tiene con Lionel Messi, quien formará parte del sorteo oficial.

