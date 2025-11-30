El deporte chaqueño celebró la final del Chaco Juega 2025

El deporte chaqueño vivió una fiesta con la final del Chaco Juega 2025, organizado por el Gobierno del Chaco a través del Instituto del Deporte Chaqueño. Los equipos ganadores de los nueve zonales disputaron este sábado las finales en Resistencia, teniendo como sede principal el Polideportivo Jaime Zapata, junto al Club Sarmiento y el Club CUNE.
Durante la jornada, cientos de jóvenes deportistas de todo el territorio provincial compitieron en diversas disciplinas.
Ganadores por disciplina
Básquet 3×3 Sub 14
Masculino: 1º Charata – 2º La Leonesa
Femenino: 1º Charata – 2º La Leonesa
Hockey Sub 14
Femenino: 1º Barranqueras – 2º Sáenz Peña
Masculino: 1º Pampa del Indio – 2º Taco Pozo
Fútbol Sub 14
Masculino: 1º Puerto Eva Perón – 2º Villa Ángela
Femenino: 1º Taco Pozo – 2º Villa Ángela
Handball Sub 14
Masculino: 1º Resistencia – 2º Taco Pozo
Femenino: 1º La Escondida – 2º Resistencia
Beach Vóley Sub 14
Masculino: 1º General San Martín – 2º Villa Berthet
Femenino: 1º Puerto Tirol – 2º Margarita Belén
Ajedrez
Sub 14:
1º Gael Acosta – 2º David Alaio – 3º Juliana Marquez – 4º Lautaro Tarasiwicz – 5º Thiago Torres
Sub 16:
1º Mauro Palavenico – 2º Fabián Orellana – 3º Lionel Kaival – 4º Renato Ferreyra – 5º Ambar Palacios
Vóley Sub 17
Femenino: 1º Charata – 2º Vedia
Masculino: 1º San Bernardo – 2º Colonia Elisa
«Esta edición consolidó un trabajo sostenido con municipios, clubes, profesores y formadores de toda la provincia, generando una red de apoyo que fortalece el crecimiento de las disciplinas deportivas desde edades tempranas. Además, remarcaron la importancia de promover hábitos saludables, el sentido de pertenencia y el espíritu de equipo», destacaron desde el Instituto del Deporte.