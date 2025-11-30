El deporte chaqueño celebró la final del Chaco Juega 2025

El deporte chaqueño vivió una fiesta con la final del Chaco Juega 2025, organizado por el Gobierno del Chaco a través del Instituto del Deporte Chaqueño. Los equipos ganadores de los nueve zonales disputaron este sábado las finales en Resistencia, teniendo como sede principal el Polideportivo Jaime Zapata, junto al Club Sarmiento y el Club CUNE.

Durante la jornada, cientos de jóvenes deportistas de todo el territorio provincial compitieron en diversas disciplinas.

Ganadores por disciplina

Básquet 3×3 Sub 14

Masculino: 1º Charata – 2º La Leonesa

Femenino: 1º Charata – 2º La Leonesa

Hockey Sub 14

Femenino: 1º Barranqueras – 2º Sáenz Peña

Masculino: 1º Pampa del Indio – 2º Taco Pozo

Fútbol Sub 14

Masculino: 1º Puerto Eva Perón – 2º Villa Ángela

Femenino: 1º Taco Pozo – 2º Villa Ángela

Handball Sub 14

Masculino: 1º Resistencia – 2º Taco Pozo

Femenino: 1º La Escondida – 2º Resistencia

Beach Vóley Sub 14

Masculino: 1º General San Martín – 2º Villa Berthet

Femenino: 1º Puerto Tirol – 2º Margarita Belén

Ajedrez

Sub 14:

1º Gael Acosta – 2º David Alaio – 3º Juliana Marquez – 4º Lautaro Tarasiwicz – 5º Thiago Torres

Sub 16:

1º Mauro Palavenico – 2º Fabián Orellana – 3º Lionel Kaival – 4º Renato Ferreyra – 5º Ambar Palacios

Vóley Sub 17

Femenino: 1º Charata – 2º Vedia

Masculino: 1º San Bernardo – 2º Colonia Elisa

«Esta edición consolidó un trabajo sostenido con municipios, clubes, profesores y formadores de toda la provincia, generando una red de apoyo que fortalece el crecimiento de las disciplinas deportivas desde edades tempranas. Además, remarcaron la importancia de promover hábitos saludables, el sentido de pertenencia y el espíritu de equipo», destacaron desde el Instituto del Deporte.

