Conductor alcoholizado atropelló a cuatro jóvenes, huyó y luego fue detenido

En la mañana de este domingo, se concretó el arresto de un conductor que, alcoholizado, aceleró y embistió a cuatro personas, quienes, a raíz de las lesiones, fueron hospitalizadas, en Charata.

Fuentes policiales informaron que alrededor de las 9.10 ingresó al hospital local una ambulancia con un hombre de 23 años, identificado como J.G., y una joven de la misma edad, identificada como L.N.M., luego de ser atropellados por un auto. Minutos después, otras dos jóvenes —identificadas como J.C. y J.S.T., de 22 y 23 años— se presentaron por sus propios medios en el centro de salud.

Las víctimas manifestaron que un automóvil aceleró en su dirección y las atropelló en inmediaciones de la avenida Pringles 350. Tras ser examinados, se constató que J.G. presentaba luxación de cadera y que L.N.M. tenía un traumatismo de cráneo moderado, por lo que ambos fueron trasladados al hospital 4 de Junio, en Sáenz Peña, para estudios de mayor complejidad. A su vez, J.S.T. no presentó lesiones de consideración, y de J.C. se aguarda el resultado de las placas realizadas en ambos miembros inferiores.

Ante esa situación, se presentó en la Comisaría Segunda de la ciudad un hombre de 23 años, identificado como E.M.G., quien manifestó que conducía el automóvil al momento del hecho. Así, se dispuso la realización de un test de alcoholemia, cuyo resultado arrojó 1,15 gramos por litro en sangre. Con ese panorama, se dio intervención a la Fiscalía N° 3, a cargo de la fiscal María Gabriela Rafart Antón, quien ordenó el arresto del implicado y el secuestro del auto involucrado.

