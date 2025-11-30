Buscan a Nicolás, de 16 años: salió de su casa en San Martín y no volvió

La Policía del Chaco emitió este domingo un pedido de colaboración para encontrar a Nicolás Adrián Liva, un adolescente de 16 años que fue visto por última vez el 30 de noviembre en el barrio 156 Viviendas, en la localidad de General San Martín.

El aviso fue registrado por la División Violencia Familiar y de Género, donde se radicó la denuncia, y desde allí solicitaron a la comunidad cualquier información que ayude a dar con su paradero.

Según la descripción oficial, Nicolás es de contextura delgada, tez trigueña, cabello negro y altura mediana. Al momento de su desaparición vestía un short de fútbol negro con detalles verdes, una chomba azul y ojotas negras con rayas blancas.

Las autoridades remarcaron que cualquier novedad puede ser clave para avanzar en la búsqueda. Por eso pidieron que quienes tengan información se acerquen a la unidad policial más cercana o se comuniquen con la División Violencia Familiar y de Género de General San Martín o al 911.

