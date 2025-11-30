Argentina celebra el Día Nacional del Mate: una tradición con fuerte arraigo social

El mate forma parte de la vida cotidiana de los argentinos y se mantiene como una de práctica cultural. Presente en hogares, espacios de trabajo y encuentros sociales, la infusión adquirió con el tiempo un valor simbólico que trasciende generaciones y zonas geográficas.

La costumbre de compartir un mate se sostiene por su capacidad de generar vínculos. Ese carácter social, sumado a su presencia histórica en la cultura nacional, motivó su reconocimiento oficial.

En 2015, el Estado estableció por ley el 30 de noviembre como Día Nacional del Mate. La iniciativa, impulsada por el Senado, buscó destacar el aporte cultural, social y económico asociado a esta infusión.

La jornada recuerda también el nacimiento del comandante guaraní Andrés Guacurarí y Artigas, Andresito, considerado uno de los primeros líderes federales de las Provincias Unidas del Río de la Plata y el único gobernador indígena de la historia argentina.

La conmemoración funciona como un reconocimiento a una práctica profundamente arraigada, que sigue vigente en todo el país como parte central de la identidad argentina.

Comentarios