Violento último día: alumnos se emborracharon y destruyeron su escuela

Los disturbios comenzaron cuando varios alumnos, alcoholizados, intentaron ingresar por la fuerza y terminaron causando serios daños en el establecimiento.

La tarde del jueves se convirtió en un momento de fuerte tensión en la Escuela Vélez Sarsfield de Arroyito, cuando un grupo de estudiantes de sexto año intentó ingresar por la fuerza al edificio escolar en el marco de lo que consideran su «último día» de clases, una costumbre reciente que —según las autoridades— se instaló por fuera de las normas institucionales.

Previo al incidente, los jóvenes se habían reunido en la costanera del río. Allí, según relató el director Mariano Acosta, varios de ellos consumieron alcohol antes de dirigirse a la escuela. Cuando arribaron, cerca de las 16, el establecimiento estaba cerrado de manera preventiva, ya que aún había actividad con cursos de cuarto y quinto año, además de un primer año que realizaba educación física.

A pesar de ello, el grupo comenzó a empujar las rejas y consiguió forzar una de ellas, lo que les permitió acceder al patio interno. Diversos videos publicados en redes sociales muestran el ingreso violento, e incluso se observa al director intentando calmar la situación con un megáfono mientras algunos estudiantes rompían vidrios y provocaban destrozos.

«Les habíamos anticipado a las familias sobre esta situación, ya en septiembre nos convocamos con los de sexto año para charlar sobre estas nuevas prácticas», señaló Acosta en una entrevista con El Show del Lagarto. Añadió que la institución había advertido previamente a los padres sobre su responsabilidad, aunque igualmente el grupo se organizó por su cuenta tanto en la costanera como para presentarse luego en la escuela.

De acuerdo con el director, del total de unos 30 alumnos presentes, «unos cinco los que protagonizaron estos hechos violentos». Los daños materiales generados deberán ser afrontados por las familias. «Los padres pagarán los daños», afirmó.

Acosta también subrayó que la institución no puede controlar prácticas que se organizan de manera externa al ámbito educativo, remarcando: «No podemos hacer prevención solo desde la escuela».

