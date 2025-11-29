Trágico accidente en la Ruta 16: los dos conductores involucrados fallecieron

El choque entre dos motos se registró cerca del Puente Zelinzki, en un tramo de la ex Ruta 16. Uno de los jóvenes murió en el lugar y el otro falleció horas después en el hospital.

Agentes de la Comisaría de Puerto Tirol tomaron conocimiento de un accidente de tránsito durante las primeras horas de la mañana sobre la ex Ruta Nacional N°16, en un camino de tierra en dirección a Fontana, a la altura del Puente Zelinzki. El siniestro ocurrió alrededor de las 5 de la mañana y se dio entre dos motocicletas. Ambos conductores fallecieron.

Tras el choque, arribó al lugar una ambulancia, que confirmó que Raúl Antonio Orellana, de 20 años, yacía sin vida en el lugar de los hechos. El joven fue identificado gracias a su celular y su padre confirmó la identidad. En el sitio se presentó el personal del Gabinete Científico del Poder Judicial y el Móvil Tanatológico de la División de Bomberos Metropolitana. Luego, el fiscal en turno solicitó que el occiso sea trasladado hacia el IMCIF.

Mientras que el otro involucrado en el accidente, un hombre de 30 años, fue trasladado de urgencia al Hospital Julio C. Perrando para una mejor atención. Más tarde, el nosocomio emitió un parte médico e informó que el ingresado presentaba «Traumatismo Encéfalo Craneano, politraumatismos y traumatismo macizo facial con fractura de maxilar, herida cortante en rodilla izquierda, politraumatismos, asistencia respiratoria mecánica, estado grave». Luego, cerca de las 8 de la mañana, informaron que el joven, que aún no fue identificado, falleció.

