Rescataron a un aguará guazú atropellado en Cote Lai: quedó bajo cuidado veterinario

El ejemplar, declarado Monumento Natural Provincial, fue hallado con lesiones compatibles con un choque y trasladado por personal policial para recibir atención especializada.

Un ejemplar de aguará guazú, especie protegida y declarada Monumento Natural Provincial por la Ley 4306, fue rescatado este sábado por la mañana en Cote Lai, luego de ser hallado con aparentes lesiones compatibles con un choque vehicular.

El animal silvestre fue encontrado a la vera del camino, con dificultades para movilizarse y signos visibles de estar herido. Ante la situación, personal de la Comisaría de Cote Lai procedió a su resguardo y lo trasladó preventivamente hasta la unidad policial.

Luego, alrededor de las 12:30 horas, los agentes concretaron el traslado del aguará guazú hacia el Departamento Rural y Ambiental, donde fue atendido por profesionales de la Sección Veterinaria para determinar el alcance de las lesiones.

Posteriormente, según informaron las autoridades, el ejemplar será entregado a la Subsecretaría de Ambiente, ubicada en avenida Laprida 370, organismo responsable de su recuperación y posterior reinserción al hábitat natural.

Comentarios