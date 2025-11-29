El Gobierno avanza en un nuevo recorte del Estado y evalúa reducir el 10% de los empleados públicos

La administración nacional prepara una nueva etapa de reducción de personal en organismos públicos. La medida alcanzaría a áreas descentralizadas y se concretaría a medida que venzan contratos sin renovación.

El Gobierno nacional proyecta una nueva fase de achicamiento del Estado, que podría incluir la reducción de alrededor del 10% de la planta de empleados públicos. Según revelaron fuentes oficiales citadas por medios nacionales, el inicio de los despidos sería «inminente» y se aplicaría de manera progresiva a medida que venzan contratos laborales que no serán renovados.

De acuerdo con los últimos datos del INDEC, la administración pública nacional (incluyendo organismos centralizados, descentralizados, personal militar, fuerzas de seguridad y empresas del Estado) contaba en octubre con 285.570 trabajadores. Desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, más de 58.000 personas ya fueron desvinculadas.

Mientras las primeras etapas se concentraron en áreas centrales del Ejecutivo, la nueva etapa prevista para 2026 apunta a organismos descentralizados . Entre los entes mencionados por fuentes consultadas figuran la Oficina Anticorrupción, el Indec, el Conicet, la Coneau, la Anses, el Enargas, el Enre, el ARCA, el Archivo General de la Nación, la Conadis, el Inti, el Inta y el Enacom.

Parte de los recortes también estaría vinculada a la eliminación de registros automotores y a los procesos de privatización de empresas estatales. En Casa Rosada señalan que existen contratos vigentes «desde la época de Menem» y que, al vencer sin renovación, generan una desvinculación automática.

El plan de reducción del personal estatal se enmarca en las facultades que el proyecto de Presupuesto 2026 otorga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien deberá autorizar la cobertura de cada cargo vacante. La política de achicamiento es coordinada junto al titular de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Además de las bajas por vencimiento de contratos, el Gobierno analiza retiros voluntarios en áreas como los medios públicos. Entre la Televisión Pública y Radio Nacional trabajan cerca de 2.500 personas, número que la administración considera excedido para el funcionamiento previsto.

