El Día del Yaguareté llega atravesado por la desaparición de Acaí en El Impenetrable

Este año, la conmemoración llega atravesada por un hecho doloroso en la provincia de Chaco: la desaparición de Acaí.

Cada 29 de noviembre, Argentina se suma al Día Internacional del Yaguareté, una fecha que invita a reflexionar sobre el futuro del felino más emblemático de Sudamérica y uno de los más amenazados del país. Pero este año, la conmemoración llega atravesada por un hecho doloroso en la provincia de Chaco: la desaparición de Acaí, la joven yaguareté que había sido liberada hace apenas un mes en el Parque Nacional El Impenetrable como parte del programa de recuperación de la especie.

Desde 2001, el yaguareté es Monumento Natural Nacional (Ley 25.463), la máxima categoría de protección para una especie en Argentina. Su rol ecológico es determinante: regula poblaciones de herbívoros y depredadores medianos, mantiene el equilibrio de los ecosistemas y es un atractivo turístico de primer orden.

Sin embargo, en Chaco la realidad es crítica. Se estima que solo quedan entre 15 y 20 ejemplares, dispersos en un territorio inmenso y expuestos a una de sus principales amenazas: la caza furtiva. Los últimos registros confirmados en la región eran de machos solitarios, varios de ellos ya muertos por persecución ilegal.

ACAÍ: LA ESPERANZA QUE LLEGÓ AL IMPENETRABLE

El 5 de octubre de 2025, tras años de trabajo de Rewilding Argentina, la Administración de Parques Nacionales y el gobierno provincial, Acaí fue liberada en El Impenetrable.

Su llegada simbolizaba una nueva oportunidad: la de un ecosistema recuperándose lentamente y de una especie volviendo a caminar libre donde alguna vez fue dueña del paisaje.

LA DESAPARICIÓN QUE ENCENDIÓ TODAS LAS ALARMAS

Pero la alegría duró poco. El 25 de octubre, el collar satelital que llevaba dejó de emitir señales.

Se activó un operativo de búsqueda terrestre, aérea y fluvial. Días después, el collar fue hallado sumergido en el Río Bermejo, en condiciones que indicaban intervención humana. La principal hipótesis, sostenida por especialistas, es que Acaí fue cazada ilegalmente y que el dispositivo fue arrojado al río para ocultar el hecho.

Hasta el día de hoy, no hay rastros de la yaguareté, y las posibilidades de encontrarla con vida son mínimas.

RECOMPENSA MILLONARIA Y UN LLAMADO URGENTE

En este Día Internacional del Yaguareté, lejos de celebraciones, las autoridades anunciaron una recompensa oficial de $ 250.000.000 para quienes aporten información que permita identificar a los responsables de su desaparición.

