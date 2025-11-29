Cuándo empieza el cronograma de pagos para la administración pública en Chaco

29 noviembre, 2025 ACTUALIDAD, PROVINCIALES

El Ejecutivo chaqueño detalló el esquema de pagos para noviembre, que inicia con los pasivos y continúa con los trabajadores activos.

 

El Gobierno del Chaco informó el calendario de pago de sueldos correspondiente a noviembre. Las fechas establecidas son el martes 2 y el miércoles 3 de diciembre de 2025.

 

Los jubilados y pensionados percibirán sus haberes el martes 2: la acreditación se realizará ese mismo día y podrán retirar el dinero por cajero automático del Nuevo Banco del Chaco a partir de las 21. Quienes prefieran hacerlo por ventanilla deberán esperar al miércoles.

 

En cuanto a los empleados activos de la administración pública provincial, el depósito se efectuará el miércoles 3 de diciembre, con disponibilidad también desde las 21 horas en los cajeros.

 

Desde el Ejecutivo provincial recordaron que el cronograma busca asegurar un mecanismo de pago organizado y seguro tanto para trabajadores como para pasivos.

 

