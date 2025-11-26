Un camión volcó y cayó al canal de la avenida Belgrano

El camión se encontraba recostado sobre su lateral derecho, con el frente orientado hacia la avenida Alberdi.

Un camión de gran porte terminó volcado dentro del canal pluvial ubicado en avenida Belgrano y Quijano, en Resistencia, durante la madrugada de este miércoles. El hecho ocurrió alrededor de las 00:10, cuando personal policial de la Comisaría 14ª Metropolitana recibió un aviso que alertaba sobre el siniestro.

Al arribar al lugar, los agentes confirmaron que se trataba de un camión Mercedes Benz naranja con acoplado rojo (dominio XFT-871), el cual se encontraba recostado sobre su lateral derecho, con el frente orientado hacia la avenida Alberdi.

Equipos de la División Bomberos, a cargo del oficial ayudante Monfardini, y la dotación FR-29 bajo la conducción del cabo primero Denis Leiva, se encargaron de revisar el interior del rodado. Tras la inspección, confirmaron que no había personas atrapadas ni heridos en el lugar, aunque continuaron trabajando en el interior del vehículo para descartar cualquier riesgo adicional.

En la zona también se hicieron presentes el supervisor de Zona II, comisario inspector Walter Román, y el subcomisario Jonathan Zanier, jefe de turno de Zona Sur, quienes coordinan las diligencias.

Las causas del vuelco aún son materia de investigación. La Policía continúa trabajando y se espera un informe ampliado en las próximas horas.

