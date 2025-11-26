La fiscalía rechazó los pedidos de nulidad: «Subestiman como siempre la labor del jurado»

Luego de que las defensas de los Sena y sus colaboradores solicitaran la nulidad del veredicto del jurado popular en la audiencia de cesura, el fiscal Martín Bogado respondió con firmeza y calificó de «peligrosas» las afirmaciones vertidas por los abogados defensores. Aseguró que varias de las acusaciones son «denuncias gravísimas» y cuestionó cómo las defensas dicen saber detalles sobre la ubicación del jurado durante la deliberación. «No sé cómo saben dónde estaban alojados los jurados. Esa manifestación es extremadamente grave», advirtió.

Bogado sostuvo que todos los hechos mencionados por las defensas ocurrieron fuera del edificio judicial y que nada de lo expuesto demuestra irregularidades en el proceso deliberativo. «Subestiman como siempre la labor del jurado. Hablan de presión, pero el jurado hizo una diferenciación clara y actuó con responsabilidad», afirmó.

También señaló que los planteos responden a una estrategia posterior al fracaso en convencer al jurado durante el juicio: «No pudieron convencerlos y ahora vienen a poner un manto de duda sobre su trabajo».

El fiscal remarcó que las defensas no aportaron pruebas concretas de ninguna de sus acusaciones y que solo se apoyan en especulaciones. «Si lo único que les queda es especular porque no tienen pruebas, entonces no queda otra cosa», expresó con ironía. Para cerrar dejó en claro su rechazo absoluto al intento de anular el veredicto del jurado popular.

Seguidamente tomaron la palabra las querellas, Gustavo Briend por parte de la familia de Cecilia y Juan Ignacio Díaz por parte del Estado. En ambos casos adhirieron al rechazo de la nulidad expresado por el Equipo Fiscal Especial.

