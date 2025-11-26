Encontraron restos óseos en una zona rural de Corrientes

La Policía de Corrientes investiga el hallazgo de restos óseos humanos que se produjo el lunes pasado, en la zona rural de Paso de los Libres, en Corrientes.

El suceso fue reportado cerca de las 10 en la 5ª sección Palmar, específicamente en la zona cocal, detrás del basural.

Un empleado rural que realizaba trabajos habituales en una chacra fue quien dio aviso a las autoridades, tras encontrar lo que parecía ser un cráneo humano.

Ante la alerta, una comisión policial se dirigió de inmediato al lugar, solicitando la presencia del médico policial.

El médico certificó que se trataba de un cráneo humano de una persona adulta mayor, estimando que los restos llevaban en el sitio más de cinco años.

Posteriormente, se hizo presente el fiscal en turno, quien impartió las indicaciones necesarias para los pasos a seguir en la investigación.

El hecho quedó a cargo de la Comisaría Primera de Paso de los Libres, que trabaja para determinar la identidad de la persona fallecida y las circunstancias del deceso.

