El Consejo de Mayo define la versión final de la Reforma Laboral antes del envío al Congreso

Se trata de la última reunión formal antes del recambio en el Congreso. Será la primera que encabece Adorni como jefe de Gabinete.

El Consejo de Mayo debatió en Casa Rosada

A dos semanas del inicio del período de sesiones extraordinarias, el Consejo de Mayo volverá a reunirse este miércoles en Casa Rosada para cerrar los últimos detalles del proyecto de Reforma Laboral y terminar de redactar el documento final que el organismo trabaja desde junio. Será la quinta y última reunión formal antes de que el Ejecutivo envíe el texto definitivo al Congreso el próximo 15 de diciembre.

El encuentro, previsto para las 11.30 en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior, marcará además el debut de Manuel Adorni como jefe de Gabinete en esta instancia, a cargo de coordinar los intercambios entre los seis consejeros.

QUIÉNES PARTICIPARÁN

El cuerpo estará integrado por: Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, en representación del Ejecutivo, Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, por las provincias, Carolina Losada, senadora nacional, por la Cámara Alta, Cristian Ritondo, diputado nacional, por la Cámara Baja, Gerardo Martínez, secretario general de UOCRA, por los sindicatos y Martín Rappallini, presidente de la UIA, por el sector empresarial.

Será la primera reunión sin Guillermo Francos al frente del Ministerio del Interior.

QUÉ PUNTOS QUEDAN AFUERA

En medio del fuerte hermetismo que rodea el debate, fuentes del Consejo confirmaron que dos temas sensibles para las provincias —la distribución de fondos coparticipables y la reforma previsional— no formaron parte del temario, pese a estar incluidos en los puntos 5 y 9 del Pacto de Mayo. Ambos temas podrían quedar afuera del documento final y ser retomados más adelante, en paralelo al diálogo que el Ejecutivo sostiene con gobernadores, ahora bajo la responsabilidad política del ministro del Interior, Diego Santilli.

La falta de consensos y algunas filtraciones a la prensa generaron malestar dentro del Gobierno. Según fuentes oficiales, trascendieron sugerencias parciales de consejeros que no contaban con el aval del Ejecutivo, lo que llevó incluso a evaluar la suspensión del próximo encuentro. En paralelo, los equipos técnicos avanzaban con la instrumentación legal, pero varias reuniones debieron pausarse temporalmente por la circulación de borradores.

Los consejeros esperaban tener para el pasado lunes los textos finales de la Reforma Laboral y del documento general, pero la entrega se postergó «entre martes y miércoles». Hasta la tarde del martes, el material aún no había llegado.

Un funcionario de Casa Rosada admitió que la versión final todavía no estaba cerrada y que seguían trabajando en la redacción, aunque confió en cumplir los plazos previstos.

La jornada de este miércoles estará marcada por el intercambio que encabezará Manuel Adorni en el Salón Eva Perón, donde los representantes del gabinete buscarán cerrar los puntos pendientes del texto laboral.

En paralelo, el martes por la tarde se realizó la habitual reunión en el despacho de Santiago Caputo, de la que participaron el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo; el secretario de Trabajo, Julio Cordero; el titular de ARCA, Juan Pazo; el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; y el ministro Sturzenegger.

El Ejecutivo planea cumplir con el deadline de diciembre, que incluirá: El Presupuesto 2026, la Ley de Glaciares, con modificaciones para ampliar áreas de explotación y la Reforma Laboral, sujeta al consenso final del Consejo de Mayo.

