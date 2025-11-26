Demoraron a un adolescente de 16 años con drogas cerca de la terminal de Resistencia

El joven, oriundo de Santa Fe, fue retenido por la División de Operaciones Metropolitanas y le secuestraron marihuana y cocaína que llevaba dentro de una mochila.

Agentes de la División de Operaciones Metropolitanas demoraron a un adolescente de 16 años, identificado como R. G. A., oriundo de Santa Fe, con drogas en cercanías a la terminal de Resistencia, en la noche del martes.

El joven fue retenido por los uniformados en la avenida Isla Malvinas al 2200, aproximadamente, cuando el mismo circulaba por la zona. El personal policial le pidió documentación y luego le solicitaron que muestre sus pertenencias. En el interior de una mochila negra hallaron un envoltorio de polietileno con 50,08 gramos de marihuana y 10 gramos de cocaína.

Tras este hallazgo, los efectivos tomaron comunicación con la Fiscalía Antidrogas N.º 2, a cargo de María Eugenia Arechavala Viola, quien dispuso que se realice el secuestro de las sustancias. Además, se dio intervención a la Línea 102, se trató de ubicar a algún familiar del adolescente y se lo entregó a esa persona.

