Chaco sin casos positivos de dengue

El Ministerio de Salud del Chaco brinda el parte correspondiente a la Semana Epidemiológica del domingo 16 al sábado 22 de noviembre.
Durante ese periodo se recibieron 22 notificaciones, sin detectarse casos probables ni positivos.
