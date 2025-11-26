Chaco sin casos positivos de dengue

26 noviembre, 2025 ACTUALIDAD, PROVINCIALES

El Ministerio de Salud del Chaco brinda el parte correspondiente a la Semana Epidemiológica del domingo 16 al sábado 22 de noviembre.

Durante ese periodo se recibieron 22 notificaciones, sin detectarse casos probables ni positivos.

