Capturan a dos sospechosos por el robo a una funcionaria provincial

La Policía concretó tres allanamientos en distintos puntos de Resistencia, mientras continúa la investigación para dar con los demás integrantes de la banda.

La División Delitos Contra la Propiedad de la Policía del Chaco detuvo este miércoles a dos hombres y secuestró varios elementos vinculados al robo a mano armada ocurrido el 6 de noviembre, en Villa Fabiana Norte, donde fue víctima la subsecretaria de Desarrollo Humano de la Provincia.

El robo se produjo alrededor de las 20.45 del pasado 6 de noviembre, cuando cinco delincuentes encapuchados y armados irrumpieron en una vivienda ubicada en Villa Fabiana Norte. Tras amenazar a la funcionaria y exigirle dinero, los agresores requisaron el domicilio y sustrajeron varios objetos de valor, artículos electrónicos, prendas de vestir y una suma aproximada de $50.000. Luego de cometer el ilícito, se dieron a la fuga a bordo de un automóvil.

El personal de la División inició al día siguiente las tareas investigativas y detectó que uno de los elementos sustraídos estaba siendo ofrecido a la venta en redes sociales. Con herramientas tecnológicas y el aporte de la damnificada, se identificó al vendedor, lo que permitió montar un operativo cerrojo en el barrio Vista Linda y detener a al supuesto autor, de 26 años.

Además, la recolección de imágenes fílmicas permitió identificar el automóvil utilizado en el día del robo, el mimso se trataba de un Peugeot Partner gris, que fue ubicado y secuestrado esa misma noche, en calle Seitor 175 aproximadamente. En el interior del auto encontraron dos pares de precintos entrelazados usados como elementos de sujeción.

Por otro lado, este miércoles, la Policía realizó tres allanamientos simultáneos en distintos puntos de Resistencia. Como resultado, se secuestraron numerosos elementos vinculados al robo: un teléfono celular, un parante, una freidora eléctrica, un par de zapatillas Adidas, una cartera marca Prüne, 50 mil pesos en efectivo y varias prendas de vestir utilizadas durante el hecho.

Ambos sospechosos quedaron alojados a disposición de la Justicia, mientras continúan las diligencias para identificar al resto de la banda.

fuente:datachaco

Comentarios