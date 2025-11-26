Buscan a Alan Soto en Fontana: no se sabe de él desde el sábado 22

Buscan desesperadamente a Alan Gabriel Soto, un joven de 25 años que fue visto por última vez el pasado 22 de noviembre en Fontana.

De acuerdo a la denuncia realizada por la madre del joven, el pasado sábado 22, cerca de las 19.30, el joven salió de su domicilio de barrio Nueva Provincia para encontrarse con una amiga de nombre Débora a borodo de su motocicleta Yamaha FZ FI negra, propiedad de su padre. Sin embargo, desde entonces no se supo nada de él y su celular se encuentra sin señal.

Según su descripción, Gómez mide 1,70 metros de altura, pesa 85 kilogramos, es de contextura delgada, cabello corto lacio de color castaño, ojos marrones oscuros y tez morena. Posee dos tatuajes en su brazo derecho (un leopardo en la zona del bíceps y unas hojas en su antebrazo) y uno en su nuca (tres esferas), además posee un aro de diamante en su oreja izquierda.

Tras la denuncia, el Fiscal Penal N° 13, Víctor Recio dispuso la activación del protocolo de búsqueda.

